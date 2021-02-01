Южный Урал встретит полпреда президента режимом НМУ

В Челябинской области продолжается режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 29 января – 2 февраля в регионе сохраняются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим в Челябинске, Коркино, Магнитогорске и Карабаше режим НМУ первой степени опасности продлится до 12 часов 2 февраля.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Напомним, завтра, 2 февраля, в самого утра в Челябинске будет работать полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Так что у горожан, возможно, появится редкая возможность почувствовать разницу между неблагоприятными метеоусловиями и смогом.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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