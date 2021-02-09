В Челябинской области посчитали инфляцию по итогам января

Инфляция в Челябинской области по итогам января составила 0,41% у предыдущему месяцу.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональной КСП, продовольственные товары подорожали на 0,64%, непродовольственные – на 0,36%, услуги – на 0,17%.

По сравнению с январем 2020 года рост цен на продукты составил 6,79%, непродовольственные товары – 4,42%, услуги – 1,92%. В целом, инфляция за прошедший год отмечена на уровне 4,54%.

Напомним, 8 февраля губернатор Алексей Текслер подписал постановление о снижении прожиточного минимума по итогам IV квартала 2020 года.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.02.21

В Челябинске приостановили деятельность предприятия общепита после отравления в детской больнице. / На коммунальщиков завели дело из-за плохого отопления в южноуральском поселке. / Минобороны хочет изменить правила медосмотра призывников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»