Лесные пожары в России начнутся уже в марте: Минприроды опубликовало список проблемных регионов

Предстоящей весной в 26 регионах России возможна повышенная пожарная опасность в лесах.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минприроды РФ, прогноз подготовлен ФБУ «Авиалесоохрана», входящем в структуру Рослесхоза, на основе средних показателей пожарной опасности от Гидрометцентра России, а также статистических данных, накопленных в результате многолетних наблюдений за горимостью лесов и результатов многомерного корреляционного анализа.

В марте 2021 года высока вероятность возникновения природных пожаров на всей территории Республики Крым и на западе Краснодарского края. В зоне риска так же будут находиться восточная часть Оренбургской области и Республики Тыва, юг Республики Алтай, Республики Башкортостан и Челябинской области, юго-запад Забайкальского края и юго-восток Приморья.

В апреле 2021 года список регионов с повышенным риском возникновения лесных пожаров пополнят Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Калмыкия, Чечня, Еврейская автономная область, а также Брянская, Астраханская, Курская, Белгородская области.

Кроме того, велика вероятность возгораний в лесах в восточной части Ставропольского края, на юге Орловской области, в южной и западной частях Воронежской области, на юге Тюменской, Курганской, Омской и Новосибирской областей. Сохранится риск возникновения пожаров в Забайкалье, Приморье, на юге и на западе республик Алтай и Тыва.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 10.02.21

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