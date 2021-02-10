Челябинские перевозчики заявили о повышении цен еще на семи маршрутах

Частные перевозчики предупредили о повышении цен на семи маршрутах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления транспорта Челябинска, от перевозчиков ООО «Сервис-Транс», ООО «Челябавтобус», ООО «Автолайн», ООО «Автолига», ООО «Челябинское маршрутное такси» и ООО «Автолуч» поступило уведомление об изменении стоимости проезда: с 13 марта 2021 года с 25 рублей до 28 рублей по муниципальным маршрутам:

№10 «ЧМК – ЮУрГУ»;

№39 «ЧТЗ – Чичерина»;

№53 «Кардиоцентр – поселок Новосинеглазово»;

№72 «ЧМК – Железнодорожный вокзал»;

№78 «Академика Королева – Мамина»;

№86 «Мехколонна – поселок Шершни»;

№104 «Поселок АМЗ – Бейвеля».

Напомним, ранее частные перевозчики уже объявили о повышении стоимости проезда на семи маршрутах. Таким образом, в марте тариф на проезд вырастет, как минимум, на 14 из 48 маршрутов, работающих по нерегулируемому тарифу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.02.21

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