Челябинские перевозчики заявили о повышении цен еще на семи маршрутах

Частные перевозчики предупредили о повышении цен на семи маршрутах.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления транспорта Челябинска, от перевозчиков ООО «Сервис-Транс», ООО «Челябавтобус», ООО «Автолайн», ООО «Автолига», ООО «Челябинское маршрутное такси» и ООО «Автолуч» поступило уведомление об изменении стоимости проезда: с 13 марта 2021 года с 25 рублей до 28 рублей по муниципальным маршрутам:
№10 «ЧМК – ЮУрГУ»;
№39 «ЧТЗ – Чичерина»;
№53 «Кардиоцентр – поселок Новосинеглазово»;
№72 «ЧМК – Железнодорожный вокзал»;
№78 «Академика Королева – Мамина»;
№86 «Мехколонна – поселок Шершни»;
№104 «Поселок АМЗ – Бейвеля».
Напомним, ранее частные перевозчики уже объявили о повышении стоимости проезда на семи маршрутах. Таким образом, в марте тариф на проезд вырастет, как минимум, на 14 из 48 маршрутов, работающих по нерегулируемому тарифу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 10.02.21
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