Жителям России предстоит отработать самую длинную неделю года

Жителям России предстоит отработать самую длинную неделю 2021 года.

Как уже сообщал «Новый День», в связи с тем, что праздничный день 23 февраля в этом году выпадает на вторник, было решено перенести выходной день с 20 февраля на понедельник 22 февраля. Поэтому ближайшая суббота объявлена рабочей.

Зато на неделе с 22 по 28 февраля будет всего 3 рабочих дня.

Кстати, больше в 2021 году рабочих суббот в производственном календаре, утвержденном правительством России, не предусмотрено.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 14.02.21

Южноуральский минздрав сообщил о смерти еще 15 зараженных COVID-19. / В Челябинском областном перинатальном центре обнаружили мертвого младенца. / В Челябинской области начало расти число школьников, зараженных коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»