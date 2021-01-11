В 2021 году жители России будут работать меньше, чем в 2020-м

В 2021 году жители России будут работать на один день меньше, чем в году ушедшем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самым коротким трудовым месяцем станет январь: в этом году в нем всего 15 рабочих дней. В феврале и мае придется отработать по 19 дней. Причем, в феврале россиян ждет рабочая суббота: выходной с 20 февраля перенесли на вторник, 23-е.

В ноябре будет 20 рабочих дней, в апреле и июне – по 21, в остальных месяцах – по 22.

Помимо январских и февральских, длинные выходные ожидаются в марте: 6,7, 8 марта – суббота, воскресенье и понедельник соответственно. Майские праздники в этом году будут короче, чем в предыдущие 2 года: отдыхаем 1 – 3 мая, а затем 8 – 10-го.

День России (12 июня) выпадает на субботу, поэтому выходным будет и понедельник, 14 июня. А вот День народного единства (4 ноября) в этом году будет четвергом. Правительство решило объявить праздничным и 5 ноября. Поэтому отдыхать в начале ноября в России будут сразу 4 дня – с 4 по 7 включительно.

Выходным в 2021 году будет и 31 декабря.

В целом, отработать в текущем году жителям России, в соответствии со стандартным 40-часовым графиком, придется 1 тысячу 972 часа. Рабочих дней будет 247, праздных – 118.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 10.01.21

Новый рабочий год на Южном Урале начнется с непогоды. / В Челябинске более десятка собак заперли в брошенном доме умирать. / Число заболевших COVID-19 в Челябинской области превысило 39 тысяч. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»