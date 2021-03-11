Крымчанам добавили выходных

В Крыму объявлены нерабочими дни, совпадающие с религиозными праздниками. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выходными объявлены: 14 мая 2021 года – в связи с празднованием Ораза-байрам; 21 июня 2021 года – в связи с празднованием Дня Святой Троицы; 20 июля 2021 года – в связи с празднованием Курбан-байрам.

Отметим, что обычно в республике дополнительный выходной объявляется и в связи с Пасхой. Но в этом году Христово Воскресенье выпадает на 2 мая, а следующий за ним понедельник, 3 мая, объявлен выходным во всей России.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.03.21

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