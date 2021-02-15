Конфликт в Верхнеуральской больнице: главврача вернули на место, а хирургов – нет

Руководству Челябинской области не удалось до конца урегулировать конфликт в Верхнеуральской больнице: главврач сохранила свою должность, а хирурги увольняются.

Как уже сообщал «Новый День», 3 февраля все хирурги Верхнеуральской районной больницы подали заявления об увольнении. Причиной стало недовольство главврачом Натальей Кузякиной. Медики пожаловались на главврача в региональный минздрав. Представители ведомства приехали с проверкой, но открыто подтвердить жалобы решились лишь три врача-хирурга. А после отъезда комиссии все трое написали заявления об уходе. Несмотря на то, что в больнице лежали пациенты, нуждающиеся в операции, главврач все заявления подписала.

Минздраву пришлось проводить новую проверку, на время которой главврача перевили в статус исполняющей обязанности.

Сегодня ведомство отчиталось о проведенной работе:

«Комиссия не выявила явных нарушений, – заявили в минздраве. – Сделаны небольшие замечания, связанные с внутренней работой медицинского учреждения. Они будут устранены в ближайшее время. Касаемо исполняющего обязанности главврача: выслушав коллектив медицинского учреждения, встретившись с представителем общественности города Верхнеуральска, главой района было принято решение по продолжению исполнения обязательностей главного врача Натальи Викторовны Кузякиной.



Преобладающая часть коллектива поддерживает нового главного врача и отмечает, что это грамотный и требовательный руководитель, который пытается внедрять новые методы в работе, что необходимо для обновления и работы больницы в новых реалиях. При обсуждении также были высказаны замечания по работе и.о. главного врача».



Замечания были, например, такие: «Нападки были со стороны главного врача, обвинения в некомпетентности».

Сама Кузякина перед коллективом извинилась: «Я благодарю всех за поддержку и хочу сказать «спасибо» за время совместной работы. Касаемо грубости, которую я могла допустить или обидеть кого-то из вас, – я искренне прошу прощения, если «перегнула» и задела чьи-то чувства. Есть требования, есть рабочая, иногда достаточно «горячая» обстановка, но не со зла, не хотела кого-то обидеть».

По словам чиновников, заведующий хирургическим отделением Нуржалил Дасонов передумал увольняться: «Для меня это было не просто, Челябинская область родным домом стала. Разногласия были. У нас никогда не было ни с кем таких конфликтов, – цитирует пресс-служба минздрава Дасонова. – Да, были рабочие моменты, это всегда бывает. Но все всегда у нас решалось. На данный момент к Наталье Викторовне (Кузякиной) у меня никаких претензий нет. Очень о многом подумал. Мы не имеем права бросать больных».

Однако пока хирурги, заявившие об увольнении, свои заявления не отозвали.

Верхнеуральск, Ольга Арсентьева

Верхнеуральск. Другие новости 15.02.21

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