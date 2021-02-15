Сторговались: Олег Колесников пойдет в Госдуму от «Единой России»

Губернатор Челябинской области согласовал кандидатуру на участие в выборах депутатов Госдумы по Златоустовскому одномандатному округу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутату Государственной думы действующего созыва Олегу Колесникову удалось добиться поддержки областных властей для участия в предстоящих выборах нового состава федерального парламента. Об этом сообщают сразу несколько telegram-каналов, близких к администрации Челябинской области.

Напомним, Колесников долгое время не мог получить согласие региональных властей на свое участие в выборах от партии «Единая Россия» (областное отделение ЕР возглавляет губернатор Алексей Текслер). Согласовывать свою кандидатуру депутату пришлось через московские структуры партии.

Вероятно, сыграла свою роль необходимость направить для участия в предвыборной гонке ресурсного кандидата. Златоуст обещает стать одной из «горячих точек» избирательной кампании 2021 года. Так, о своем участии в ней уже заявил экс-мэр Златуста Вячеслав Жилин, который пойдет на выборы от объединившихся недавно «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России». Не исключено также, что свои силы в Златоусте снова попробует Сергей Вайнштейн, проигравший борьбу Олегу Колесникову пять лет назад.

Кроме того, по данным источников, Колесников пообещал региональным властям построить в Челябинске аквапарк. Объект должен разместиться рядом с ледовой ареной «Трактор». В самом же Златоусте депутат пообещал благоустроить парк вокруг торгового комплекса «Тарелка». Интересно, что местные и региональные власти уже давно прозрачно намекали Колесникову на необходимость благоустройства территории, прилегающей к принадлежащей ему недвижимости. Но до последнего времени парламентарий делал вид, что этих намеков не понимает.

Что касается аквапарка в Челябинске, власти неоднократно уже анонсировали его строительство. При этом каждый раз место его дислокации и потенциальный инвестор менялись.

При этом, у Колесникова остается еще один нерешенный серьезный вопрос: строительство четырех высоток в городском бору. Точнее, территория рядлом с СК «Полет» входила в состав особо охраняемых 11 лет назад, а потом волшебным образом оказалась за пределами ООПТ, как и несколько других участков. Позже выяснилось, что земля, по каким-то неведомым причинам потерявшая свою природную ценность, перешла в собственность местных «сколов Жириновского»: Сергея Вайнштейна, Олега Колесникова и Сергея Буякова.

Вайнштейн на своем участке уже успел отстроиться. А Колесников, сменивший за 11 лет и партию, и Вайнштейна в Госдуме, припозднился и теперь всеми доступными ему способами пытается доказать, что его строительные планы законны.

Обсуждался ли вопрос строительства в бору при решении «депутатского вопроса», не сообщается. Однако, судя по тому, что ситуацию пытаются затянуть, складывается ощущение, что мешать застройщику власти не собираются.

Так, председатель комитета по экологии ЗСЧО Михаил Махов в конце прошлой недели заявил:

«На сегодняшний день мы провели несколько рабочих встреч, собрали мнения различных групп жителей, получили ответы госорганов на запросы о предоставлении информации и рекомендации нескольких экспертных групп, провели соцопрос.

Для формирования целостной картины не достает четко сформулированной позиции застройщика территории бассейна «Полет» и администрации Челябинска. А это два важнейших участника процесса согласования мнений. К сожалению, эти участники все это время согласовывают свои желания с возможностями. По этому дата очередной рабочей встречи переносится.

Договорились, что к марту застройщик и администрация сформулируют мнения, и в начале марта мы вместе все обсудим. Без учета мнения указанных сторон весь процесс поиска компромиссного решения теряет смысл. Очень надеюсь, что переносов больше не будет, и мы сможем продолжить обсуждение, и выработаем рекомендации учитывающие позиции всех сторон».

И если администрация Челябинска, действительно, до сих пор не высказалась по данному вопросу, то застройщик свою позицию озвучил еще осенью прошлого года. Чего еще ждет от него господин Махов, непонятно.

Возвращаясь к выборам в Госдуму, напомним: в сентябре 2021 года Челябинская область должна избрать 10 депутатов. Половина пойдет по партийным спискам, половина – по одномандатным округам.

На сегодняшний день известно, что в Магнитогорском округе «Единая Россия» собирается поддержать действующего депутата Виталия Бахметьева, в Коркинском – будет выдвинут технический кандидат, так как округ традиционно оставляют за руководителем регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерием Гартунгом, в Челябинском округе согласован депутата ЗСЧО Владимир Павлова, в Металлургическом – действующий депутат Госдумы Владимир Бурматов. Колесников, согласовавшись на Златоустовский округ, закрыл пятерку единороссов-одномандатников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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