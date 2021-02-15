От автовокзала «Центральный» в Челябинске перестанут ходить автобусы западного направления

От автовокзала «Центральный» в Челябинске перестанут ходить междугородние автобусы западного направления.
Как уже сообщал «Новый День», с 1 февраля от Дворца спорта «Юность» на автовокзал «Южные ворота» к ТК «Синегорье» перенесли 79 рейсов по 32 маршрутам регулярных перевозок Курганского и Троицкого направлений. С 18 февраля с автовокзала «Центральный» на «Южные ворота» переводят еще 54 рейса по 7 маршрутам:
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627
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Челябинск – Аша
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506
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Челябинск – Златоуст
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515
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Челябинск – Кисегач
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511
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Челябинск – Миасс
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551
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Челябинск – Миасс
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552
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Челябинск – Тургояк
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532
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Челябинск – Чебаркуль
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510
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Челябинск – Миасс (через Непряхино)
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Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 15.02.21
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