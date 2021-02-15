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Понедельник, 15 февраля 2021, 14:48 мск

Новости Челябинск

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От автовокзала «Центральный» в Челябинске перестанут ходить автобусы западного направления

От автовокзала «Центральный» в Челябинске перестанут ходить междугородние автобусы западного направления.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 февраля от Дворца спорта «Юность» на автовокзал «Южные ворота» к ТК «Синегорье» перенесли 79 рейсов по 32 маршрутам регулярных перевозок Курганского и Троицкого направлений. С 18 февраля с автовокзала «Центральный» на «Южные ворота» переводят еще 54 рейса по 7 маршрутам:

627

Челябинск – Аша

 

506

Челябинск – Златоуст

 

515

Челябинск – Кисегач

 

511

Челябинск – Миасс

 

551

Челябинск – Миасс

 

552

Челябинск – Тургояк

 

532

Челябинск – Чебаркуль

 

510

Челябинск – Миасс (через Непряхино)

 

Челябинск, Павел Зварзин

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