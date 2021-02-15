От автовокзала «Центральный» в Челябинске перестанут ходить автобусы западного направления

От автовокзала «Центральный» в Челябинске перестанут ходить междугородние автобусы западного направления.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 февраля от Дворца спорта «Юность» на автовокзал «Южные ворота» к ТК «Синегорье» перенесли 79 рейсов по 32 маршрутам регулярных перевозок Курганского и Троицкого направлений. С 18 февраля с автовокзала «Центральный» на «Южные ворота» переводят еще 54 рейса по 7 маршрутам:

627 Челябинск – Аша 506 Челябинск – Златоуст 515 Челябинск – Кисегач 511 Челябинск – Миасс 551 Челябинск – Миасс 552 Челябинск – Тургояк 532 Челябинск – Чебаркуль 510 Челябинск – Миасс (через Непряхино)

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 15.02.21

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