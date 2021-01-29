С 1 февраля от автовокзала «Центральный» перенесут треть рейсов (список маршрутов)

В Челябинске с 1 февраля от автовокзала у Дворца спорта «Юность» перестанут отправляться автобусы Курганского и Троицкого направлений.

Как уже сообщал «Новый День», распоряжение о ликвидации автовокзала «Центральный» губернатор Алексей Текслер подписал в ноябре 2020 года. Цель – разгрузить автомобильный поток в и улучшить экологическую обстановку центре города, заявили в правительстве. В данный момент автовокзал у ДС «Юность» является остановочным пунктом для 75 межмуниципальных, 29 межрегиональных и 7 международных маршрутов.

С 1 февраля 79 рейсов по 32 маршрутам регулярных перевозок Курганского и Троицкого направлений переносятся на автовокзал «Южные ворота». Это составляет одну треть от всех рейсов, которые в настоящее время отправляются от автовокзала «Центральный».

В частности, от «Южных ворот», помимо курганских и троицких, будут отправляться рейсы в Магнитогорск, Южноуральск, Шадринск (полный список здесь).

Работа перенесенных рейсов будет отлажена в течение первой половины февраля, после чего планируется перенос оставшихся маршрутов, сообщили в Миндортрансе.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.01.21

Александр II против Сталина и туалетов: в Челябинске прошли слушания по установке памятника на Алом поле. / Половина магазинов в России ведут учет «на коленке». / По факту взрыва в центре Челябинска возбуждено уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»