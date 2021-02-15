Суперджет авиакомпании «Россия», вылетевший из Москвы в Челябинск, совершил нештатную посадку в Шереметьево

Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Москвы в Челябинск, вернулся в Шереметьево.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самолет «Сухой Суперджет 100-95Б (SSJ100), выполнявший рейс рейса №6259, вылетел в 14:17, отстав от расписания на 12 минут. Набрав определенную высоту, борт отправился на северо-запад, за Дмитровым сделал небольшой круг и направился обратно в Шереметьево.

«В эфире что-то про проход над полосой обсуждалось, – пишет telegram-канал Avaiaincident. – Диспетчер спрашивал, нужна ли помощь, экипаж сказал, что не требуется – все процедуры по QRH выполнены».

По данным канала, лайнер вырабатывал топливо.

Скриншот сайта flightradar на 15:12 Москвы

В 15:17 по московскому времени борт сел в Шереметьево. Предварительная причина нештатной посадки – сработка одного из датчиков в кабине пилотов. Пассажиров обещают пересадть на резервный борт.

Челябинск, Павел Зварзин

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