Челябинец два дня перечислял аферистам собственные и кредитные средства

В Челябинске полицейскими вновь зарегистрирован факт мошенничества по схеме «звонок сотрудника банка».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции «Курчатовский» с заявлением по факту мошеннических действий обратился 28-летний мужчина.

Челябинец рассказал, что накануне ему звонили неизвестные, представившиеся работниками банка. Звонившие убеждали его, что кто-то пытается похитить средства с его банковского счета, и для предотвращения хищения горожанину необходимо снять все деньги и перечислить их на «резервный» счет. Введенный в заблуждение мужчина снял со сберегательного счета около 1 миллиона 400 тысяч рублей, после чего множеством операций осуществил переводы денег на абонентские номера через банкомат в одном из местных магазинов.

На следующий день ему позвонил тот же мужчина и рассказал, что теперь на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы избежать неприятностей, ему необходимо самому взять заем и тут же его погасить, переведя деньги на «безопасный» счет. Челябинец проехал в отделение банка, оформил кредитное обязательство на 450 тысяч рублей, получил деньги в кассе и перевел аферистам. Далее, действуя по указанию мошенника, через онлайн-приложение взял еще кредит на сумму более 870 тысяч рублей, которые также перечислил на неустановленный счет. Сумма причиненного ущерба составила свыше 2 миллионов 700 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на раскрытие противоправного деяния и задержание подозреваемых.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан быть острожными. «Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений. Когда вы держите в руках денежные средства, снятые со своих банковских счетов или полученные за счет кредитования, остановитесь, обратите внимание – вашим деньгам ничего не угрожает, они уже у вас в руках, не следует их переводить на якобы резервные счета, обогащая таким образом мошенников. Работники кредитных организаций никогда не предлагают перевести денежные средства на сторонние счета. Прежде, чем выполнить действия, которые вам диктует незнакомый человек, уточните информацию по номеру телефона горячей линии банка, указанному на обратной стороне карточки», – призывают правоохранители.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.02.21

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