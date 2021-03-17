Мошенники повторно атакуют банковских клиентов, которых не удалось обмануть

В России отмечаются случаи повторной атаки банковских клиентов со стороны мошенников. Злоумышленники пытаются вновь провести тех, кто не поддался на обман в первый раз. Об этом сообщает ИТ-компания «Инфосистемы Джет».

Мошенники придумали новый более сложный вариант скрипта обмана с использованием социальной инженерии, пишут «Известия». Они звонят банковским клиентам, которым ранее уже поступали звонки от злоумышленников, но довести до конца схему обмана не удалось. Во время второго звонка преступник утверждает, что у жертвы был взломан личный кабинет мобильного оператора и поэтому она не получает смс от банка о попытках денежных переводов.

«Для решения проблемы человеку предлагают назвать код снятия переадресации смс от оператора связи. В действительности же таким образом мошенники пытаются сбросить действующий пароль от личного кабинета, а наличие кода позволит им получить доступ к управлению функцией переадресации сообщений абонента», – пояснил начальник отдела по противодействию мошенничеству ИТ-компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Новшество состоит в том, что аферисты звонят уже тем, кто не попался на их удочку. Оформление переадресации также раньше редко использовалось преступниками. Располагая большим количеством данных о клиенте и знаниями о предшествующей коммуникации, преступнику легче втереться в доверие.

Зачастую для больше уверенности клиента в том, что звонок поступил не от мошенников, аферисты делают два последовательных звонка от имени различных организаций, но по одной и той же ситуации. Повторный вызов может стимулировать клиента банка быть более откровенным, особенно из-за того, что разговор содержит много деталей о предыдущей беседе и о нем самом.

В Центробанке знают о новой схеме обмана. Регулятор напоминает, чтобы не стать жертвой, никогда нельзя сообщать незнакомым людям, кем бы они ни представлялись, данные банковской карты, коды из смс, секретные слова. Также нельзя переводить деньги куда бы то ни было по указанию незнакомых людей, даже если они представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.03.21

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