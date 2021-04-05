В период пандемии мошенники украли со счетов россиян почти 2,8 млрд рублей

В период пандемии число мошенничеств в отношении клиентов российских банков значительно выросло. При этом аферисты стараются снизить среднюю сумму хищения, чтобы не попадать в поле зрения служб фродмониторинга. Об этом сообщается в исследовании, проведенном ОНФ «За права заемщиков».

Эксперты проанализировали более 600 тысяч сообщений с жалобами на действия злоумышленников, похищающих средства со счетов россиян. Изучалась информация, размещенная в открытых источниках в период с марта 2020 по март 2021-го, пишут «Известия».

В трети случаев действия мошенников были успешными. При этом число хищений выросло на 60% и превысило максимум за всю историю наблюдений. В общей сложности аферисты украли у россиян почти 2,8 млрд рублей, что на 70% больше, чем в допандемийное время.

Минимальная сумма кражи составила 5 тысяч рублей, а максимальная – 5 млн рублей. В то же время «средний чек» мошеннической атаки снизился на 8%, до 14,5 тысячи рублей. По мнению экспертов, этому есть два объяснения. Во-первых, в силу того, что банки активно отслеживают сомнительные операции с крупными суммами, чтобы не вызывать подозрений, злоумышленники совершают небольшие трансакции. Во-вторых, снижение «среднего чека» – влияние пандемии на доходы россиян, а основной целью мошенников являются пенсионеры либо люди, находящиеся в непростой ситуации.

Вместе с тем, доля социальной инженерии выросла с 67 до 80% от всех случаев мошенничества. Злоумышленники не только модифицируют сценарии, но и усложняют их, чтобы усилить воздействие на жертву. В пандемию злодеи стали пользоваться целым спектром способов ограбить население, которое и без того находится в тяжелом положении. Мошенники умеют вызывать доверие, запугивать и заманивать людей, используя разные психологические приемы и играя на чувстве страха.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.04.21

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