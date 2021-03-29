Каждый десятый россиянин сталкивался с интернет-мошенниками

За прошедший год 11% россиян сталкивались с мошенничеством при покупках в интернете. Чаще всего граждан обманывают в доставке товаров. Таковы результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

Из тех, кто столкнулся со злоумышленниками в сфере интернет-покупок, 7% лишились денег, при этом только 4% смогли вернуть средства.

«С каждым годом мошеннические схемы эволюционируют, появляются новые угрозы, – говорят аналитики. – Мошенничество в сфере онлайн-торговли может принимать различные формы: от простого обмана с недоставкой товара или неоплатой покупки до фишинга, скама и других приемов социальной инженерии. Мошенники могут выдавать себя за продавцов или покупателей на известных онлайн-площадках. Также мошенниками создаются сайты-подделки, маскирующиеся под известные веб-ресурсы».

Лишь 11% россиян уверены, что ответственность при контактах с аферистами в Сети лежит на самом покупателе. Пользователь сам должен проявлять внимательность и надеяться в первую очередь на свои силы, считают они. Большинство опрошенных (61%) полагают, что бороться с недобросовестными интернет-продавцами должны правоохранительные органы. 13% и 12% респондентов отводят ведущую роль в противостоянии мошенникам торговым площадкам и интернет-провайдерам. Причем чаще всего такой точки зрения придерживается молодежь.

«Может показаться, что бороться со схемами интернет-мошенничества можно только на уровне правоохранительных органов. Действительно, с системой мошенничества в первую очередь может и должно бороться государство. Однако нельзя следовать логике патернализма и перекладывать ответственность там, где от действий конкретного человека серьезно зависит его собственная безопасность», – комментирует результаты опроса и.о. директора направления исследований в сфере человеческого капитала НАФИ Лейсан Баймуратова. По ее словам, в целях противодействия интернет-мошенничеству нужно повышать уровень цифровой грамотности россиян.

Москва, Зоя Осколкова

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