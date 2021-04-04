В России появился новый способ «отъема денег у населения»: мошенники под видом сотрудников банков предлагают оформить вклад под высокий процент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тем, кто этим предложением заинтересуется, присылают ссылку, для перехода по которой нужно ввести настоящие логин и пароль от онлайн-банка. Мошенники могут позвонить по телефону или прислать письмо по электронной почте.

Новая схема понадобилась потому, что многие жители России уже в курсе, что никому нельзя сообщать по телефону коды из смс для подтверждения операций. Однако люди зачастую не чувствуют подвоха в выгодном предложении от банка и не могут отличить фейковую страницу от сайта кредитной организации.

«С прошлого года интерес мошенников сместился с банковских карт граждан на их счета и депозиты, – цитирует РИА «Новости» представителей Банка России. – Причина этого в том, что на счетах и депозитах у людей как правило гораздо больше денег, чем непосредственно на карте».

Какую бы схему ни выбрали мошенники, их смысл в конченом итоге сводится к тому, чтобы либо узнать у потенциальной жертвы данные банковской карты или пароли из СМС, либо заставить человека самостоятельно перевести деньги на «левый» счет, напоминают в Центробанке.

Москва, Анастасия Палей

Москва. Другие новости 03.04.21

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