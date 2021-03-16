Мошенники обманывают россиян под видом господдержки

Мошенники в России придумали новую схему обмана граждан. Аферисты рассылают сообщения о якобы поступившей государственной помощи, а затем запугивают судом, если человек не подтвердит «легитимность» такой поддержки.

Как рассказала РИА «Новости» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, злоумышленники рассылают смс, где сообщают о поступлении на счет потенциальной жертвы средств, являющихся «частью бонусного зачисления по программе поддержки» от государства. При этом мошенники требуют перейти по ссылке на сайт, который с виду очень похож на ресурсы официальных ведомств.

Гражданину необходимо подтвердить законность получения помощи от государства. «За несоблюдение такого требования преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение», – сообщила Лазарева.

Если жертва перешла по ссылке, то у нее могут украсть персональные данные или даже информацию о банковской карте, которая даст возможность злоумышленникам похитить деньги.

Легенда с выплатами активно использовалась мошенниками в период жестких карантинных мер. «Сейчас легенду просто переоформили для более адресного использования через рассылку смс, поскольку в соцсетях такие сообщения стали блокироваться», – пояснила эксперт. Лазарева напомнила, что любая адресная помощь и поддержка производится исключительно по запросу самого гражданина.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.03.21

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