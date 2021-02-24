Жительница Читы 90 раз отправляла свои деньги мошенникам

Жительница Читы стала жертвой мошенников. Женщина сделала 90 переводов в попытке уберечь свои деньги и в результате лишилась 1,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте УМВД по Забайкальскому краю.

47-летней клиентке банка позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности кредитного учреждения. Они заявили, что с карты пытаются похитить деньги и необходимо срочно перевести средства в «безопасные ячейки».

Доверчивая женщина сняла в банкомате все средства с дебетовой и кредитной карт и сделала 90 переводов на номера телефонов неизвестных лиц. Таким образом, жертва лишилась 1,3 млн рублей.

По данным полиции, всего за минувшие выходные дни жертвами мошенников стали 10 человек. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Чита, Зоя Осколкова

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