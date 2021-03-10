Мошенники представляются полицейскими для обмана граждан

В России набирает обороты новый вариант мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудникам правоохранительных органов, расследующих утечку данных, и пытаются получить информацию, необходимую для хищения средств.

Неизвестные звонят гражданам с городских номеров и представляются полицейскими. Чтобы втереться в доверие к жертве, они называют номер жетона и заявляют, что кто-то пытался снять со счета клиента банка деньги в отделении кредитной организации, передает РИА «Новости».

Корреспондента агентства аферисты пытались уверить, что злоумышленники якобы хотели похитить деньги с его банковского счета при помощи «нотариально заверенной доверенности». При этом кражи средств якобы удалось избежать благодаря бдительности сотрудника банка, а теперь необходимо выяснить, каким образом произошла утечка данных.

Далее мошенники узнают, в каких кредитных организациях обслуживается жертва, чтобы начать там проверку. «Сотрудники полиции никогда не запрашивают информацию, в каких вы банках обслуживаетесь и так далее. Они всю информацию запрашивают у банка напрямую», – напомнили в одной из кредитных организаций.

Стоит отметить, что схемы с использованием «правоохранителей» известны давно, однако в последнее время звонки от лжеполицейских стали поступать чаще. Получив данные у доверчивых людей, аферисты используют их для хищения средств и оформления подложных кредитов, а также пополняют многочисленные базы данных, которые затем продают за большие деньги в даркнете.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.03.21

Оператор Кольцово, кидавший багаж пассажиров на землю, уволился во время прокурорской проверки. / Виновник смертельного ДТП Владимир Васильев приговорен к девяти годам колонии. / Когда нельзя, но очень хочется: дюжина нестыковок в коронавирусных запретах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»