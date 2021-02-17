Неблагоприятные метеоусловия охватили три города Южного Урала

Режим НМУ объявлен в трех городах Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, с 16 по 18 февраля в регионе действуют метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим в Челябинске и Коркино режим НМУ первой степени опасности действует до 19 часов 18 февраля. В Сатке режим «черного неба» введен с 19 часов 17 февраля до 19 часов 18 февраля.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.02.21

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