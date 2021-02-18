Москвич сбежал от курьера в окно в покупках на полмиллиона рублей

Житель Москвы обокрал магазин на полмиллиона рублей, воспользовавшись функцией интернет-заказа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предприимчивый москвич оставил с носом курьера люксового магазина. Об этом пишет telegram-канал Baza.

Мужчина сделал заказ в интернет-магазине торгового дома, работающего в нише товаров категории «люкс». Горожанин выбрал туфли D&G, джинсы Brioni, футболку и два джемпера Billionaire – всего на 436 тысяч рублей. Курьера завидный покупатель встретил у подъезда дома на Протопоповском переулке, пригласил в квартиру на первом этаже, запер за вошедшим дверь, а сам направился в одну из комнат примерить покупки.

«Когда модник не вышел через 10 минут, курьер напрягся. Он попробовал зайти в комнату, но это вышло лишь с большим трудом – оказалось, что дверь была подперта стулом, а в комнате никого не было. Покупатель вышел в окно», – пишут авторы канала.

Выяснилось, что неизвестный снял квартиру посуточно, а когда прибыл курьер, напялил на себя весь полумиллионный заказ и спокойно покинул ее через окно первого этажа. Теперь «завидного покупателя» ищет полиция.

Челябинск, Виктор Елисеев

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