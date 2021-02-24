На Южном Урале из-за метели на дороге застрял автобус с детьми

В Челябинской области из-за метели на дороге застрял автобус с детьми.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве региона, инцидент произошел в Увельском районе возле села Летягино. В автобусе находились 24 несовершеннолетних.

Ночью дети были эвакуированы и размещены в гостинице в Увельском районе.

Кроме того, на въезде в Южноуральск 17 туристов из Магнитогорска ночевали в автобусе на заправке. Они заправили полный бак и решили уехать позднее, но не смогли. Обратились в местную администрацию, через полчаса уже были размещены в ПВР в школе №7.

Ранее люди жаловались, что не знают, куда обратиться за помощью: автовокзал в Южноуральске был закрыт, связаться с властями оказавшиеся на дороге не могли.

Челябинск, Павел Зварзин

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