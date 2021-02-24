В Екатеринбурге из-за морозов встали трамваи, таксисты взвинтили цены (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня сильный мороз – минус 29 градусов, но из-за сильного ветра температура ощущается как минус 44 ºC. Такой температурный режим не выдерживает транспорт. С утра в центре города блокировано движение трамваев. На проспекте Ленина оборвало провода, трамваи стоят в сторону ЖБИ.

«Сложно сказать, когда все наладится. Вроде починили, поехали, а потом снова встали», – сообщили в диспетчерской ТТУ. Не ходят трамваи в сторону ЖБИ и по улице Гагарина. Со стороны ЖБИ уехать трамваем невозможно. Также стоят вагоны и в районе Московской перед Радищева – там возникли проблемы с подъемом трамваев на горку. В соцсетях люди жалуются, что тяжело дождаться автобусов, они очень редко ходят.

Многие не смогли сегодня уехать и на личном авто, машины не заводятся. На этом фоне подорожало такси. Так, из Академического в центр в утренний час пик агрегаторы предлагали уехать за 700 рублей в «экономе», восьмиминутная поездка по центру города обошлась бы в 350 рублей, уехать из центра в «Экспо» стоило 800 рублей.

Свердловский гидрометцентр продлил предупреждение об аномальных морозах в Свердловской области и на завтра, 25 февраля. В регионе ожидается до минус 41 градуса. Аналогичные предупреждения действуют и в соседних областях. В Курганской области из-за морозов отменили занятия в школах, закрыли движение автобусов между городами. В Челябинской области на трассах коллапс, МЧС вытаскивает застрявшие машины и автобусы, вводятся ограничения движения.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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