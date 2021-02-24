В мэрии объяснили, почему утром были проблемы с транспортом: рельсы обледенели, провода оборвались, автобусы не завелись

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга объяснили, почему сегодня утром многие горожане не смогли дождаться трамваев и автобусов.

Чиновники заявляют, что затруднения в движении трамваев были вызваны низовой метелью, которая привела к обледенению рельсов. Это не позволяло вагонам двигаться в горку. Решать проблему приходилось специальным тягачам, а часть вагонов по этой причине были перенаправлены по другим маршрутам. Проблемы возникли, в частности, на перекрестке Советской – Уральской и на улице Радищева.

Еще один перерыв в движении трамваев случился из-за обрыва контактной сети, произошедшем утром на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Луначарского. У трамвайного кольца в районе ЦПКиО возникла задержка движения трамваев из-за того, что сломался вагон.

Из-за холодов рано утром не вышли на линию 10 дизельных и 11 газомоторных автобусов. В течение двух часов они были запущены, и график движения их был восстановлен.

Перебои в движении троллейбусов наблюдались по причине поломки электроподстанции в северной части города.

«В настоящее время весь общественный транспорт Екатеринбурга работает в полном объеме в соответствии с графиком движения», – уверяют в мэрии.

Как уже сообщал «Новый День», с утра не ходили трамваи в сторону ЖБИ и по улице Гагарина. Также стояли вагоны и на Радищева в районе Московской – там возникли проблемы с подъемом трамваев на горку. На фоне этого резко подняли цены таксисты. Так, из Академического в центр в утренний час пик агрегаторы предлагали уехать за 700 рублей в «экономе», восьмиминутная поездка по центру города обошлась бы в 350 рублей, уехать из центра в «Экспо» стоило 800 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 24.02.21

Цветы к 8 Марта подорожают в два раза из-за проблем на таможне. / Суд устал от дела Румянцева и Шибанова: решение по апелляции вынесут сегодня. / Цена квадратного метра жилья в Екатеринбурге впервые превысила 80 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»