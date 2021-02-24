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Среда, 24 февраля 2021, 09:51 мск

Новости Екатеринбург

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ГИБДД: на Среднем Урале нет ограничений на трассах

На трассах Свердловской области ограничения движения из-за морозов к этому моменту не вводились. Как сообщили «Новому Дню» в региональном управлении ГИБДД, сотрудники Госавтоинспекции контролируют ситуацию, кроме этого наряды ДПС постоянно патрулируют дороги, чтобы вовремя прийти на помощь водителям, оказавшимся заложниками холодной погоды. Однако в целом ситуация в области спокойнее, чем у соседей.

Напомним, в Курганской области еще в воскресенье закрыли движение автобусов по трассам, водителей личного транспорта попросили не выезжать за пределы городов – видимость на дороге сильно ограничена. В Челябинской области ночью из-за метели застрял автобус с детьми, им уже помогли. Движение на многих дорогах перекрыто. В самом Челябинске не ходят трамваи, рельсы замело. В Екатеринбурге также есть перебои в движении трамваев – из-за морозов обрываются провода.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт,