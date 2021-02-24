В Челябинске остановлено движение трамваев – полностью

В Челябинске полностью остановлено движение трамваев.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, из-за погодных условий трамваи с утра не могут выйти на линию. Рельсы заметены. Очистка помогает лишь на короткое время.

«Как только позволят погодные условия, рельсы будут очищены, и движение трамваев возобновится, – сообщили в администрации города. – Просьба не ждать трамваев, пользоваться иными видами транспорта. А если есть такая возможность, то оставаться дома, в связи с неблагоприятными погодными условиями».

Периодически останавливается и движение троллейбусов. Так, пару часов назад троллейбус маршрута №5 застрял при выезде с кольца у железнодорожного вокзала, в результате возник затор: другие троллейбусы тоже не смогли продолжить движение.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 24.02.21

Хроники непогоды: на Южного Урала из снежных заторов эвакуировали почти 800 человек. / На Южном Урале из-за метели на дороге застрял автобус с детьми. / Сотни человек оказались в снежном плену в Челябинской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»