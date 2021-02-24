В Челябинске восстанавливают движение трамваев: вагоны уже пошли по проспекту Победы и улице Кирова.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, в полном объеме восстановлено движение от улицы Чичерина в сторону железнодорожного вокзала и маршрут №3 «ЧМК – Завод имени Колющенко».
Готовится запуск участка «ЧТЗ – Медгородок».
Продолжается расчистка направления в сторону Ленинского района.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 24.02.21
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