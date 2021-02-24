В Челябинске восстанавливают движение трамваев: вагоны уже пошли по проспекту Победы и улице Кирова.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, в полном объеме восстановлено движение от улицы Чичерина в сторону железнодорожного вокзала и маршрут №3 «ЧМК – Завод имени Колющенко».

Готовится запуск участка «ЧТЗ – Медгородок».

Продолжается расчистка направления в сторону Ленинского района.

Челябинск, Павел Зварзин

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