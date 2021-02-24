Хроники непогоды: на Южного Урала из снежных заторов эвакуировали почти 800 человек

Из-за погодных условий на дорогах Челябинской области сложилась сложная ситуация.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве региона, минувшей ночью было ограничено движение транспортных средств на автодорогах регионального значения:

– Объездная автодорога вокруг г. Магнитогорск (км 0 – 104);

– Троицк – Степное Пластовского МР (км 0 – 76);

– Варна – Александрова – гр. Казахстана (км 0 – 93);

– Нагайбакский – Фершампенуаз (км 0 – 35);

– Кизильское – Богдановское (км 0 – 38);

– Обручевка – Субутак (км 0 – 62);

– Карталы – Снежный (км 0 – 41);

– Южноуральск – Магнитогорск (км 0 – 201);

– Верхнеуральск – Петропавловский (км 0 – 66);

– Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск (км 44-216);

– Октябрьское – Крутоярский – Петровский (км 0 – 53);

– Троицк – Октябрьское Октябрьского МР (км 0 – 90);

– Коелга – а/д М 36 – Челябинск – Троицк (км 0 – 28);

Первоначально движение было закрыто до 9 сегодняшнего утра. Но о возобновлении движения пока не сообщалось.

На автодорога Верхнеуральск – Петропавловск (в районе поселка Этовна) удалось вызволить из снежного плена застрявший микроавтобус и несколько легковых машин. Все люди спасены. Дорожники расчистили трассу и теперь двигаются на Верхнеуральск.

Всего минувшей ночью сотрудники МЧС с мест заторов и снежных заносов эвакуировали 223 легковых автомобиля. Оказана помощь 776 гражданам. В пункты временного размещения направлен 481 человек.

Сегодня в 08:25 в Пластовский муниципальный район для оказания помощи населению дополнительно выдвинулись две группы Уральского учебно-спасательного центра в составе 16 человек и четырех единиц техники.

Работа по расчистке дорог продолжается.

Челябинск, Павел Зварзин

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