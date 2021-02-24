Уралуправтодор призвал водителей не выезжать на трассы из-за аномальных холодов

Уралуправтодор объявил штормовое предупреждение в Тюменской и Свердловской областях.

Как сообщили в ведомстве, сегодня на юге Тюменской области ожидается снег, местами сильный, метель, усиление ветра порывами до 16-21 м/с, на дорогах снежные заносы. В Свердловской области до 27 февраля сохранится аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более. «Будьте внимательны! Без крайней необходимости старайтесь не выезжать на трассы, а если возможности отказаться от поездки нет, просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям», – призвал Уралуправтодор.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром из-за морозов жители Екатеринбурга не могли дождаться общественного транспорта, а таксисты взвинтили цены на свой услуги.

Екатеринбург, Тюмень, Елена Владимирова

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