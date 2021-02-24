Самолеты, летящие в Челябинск, садятся в Екатеринбурге

Из-за сложных метеоусловий самолеты, летящие в Челябинск, садятся в Екатеринбурге.

Так, в Кольцово прибыл рейс FV-6257 «Москва – Челябинск». Следом приземлился борт А4-249 «Уфа – Челябинск».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе аэропорта имени Курчатова, аэропорт Челябинска в настоящий момент открыт, однако из-за сильного и порывистого бокового ветра некоторые экипажи принимают решение уйти на запасной аэродром.

Согласно онлайн-табло аэропорта, сегодня задерживается прибытие в Челябинск 6 рейсов, 2 – из Москвы и Санкт-Петербурга отменены. Кроме того, отложен вылет 7 рейсов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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