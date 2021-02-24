В Челябинской области без электричества остаются около 30 тысяч человек

На Южном Урале продолжает властвовать непогода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Алексей Текслер провел оперативный штаб с главами муниципалитетов и руководителями экстренных и дорожных служб региона.

Губернатору доложили, что уже оказана помощь 1 тысяче 154 гражданам, из них 76 детям. В 15 пунктах временного размещения находятся 481 человек, в том числе 45 детей. Из снежных заносов эвакуировано 244 автомобиля. Сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области продолжают работать в местах заторов и привлекают дополнительную технику высокой проходимости.

Введен режим ЧС в 12 муниципалитетах: Локомотивном городском округе, Агаповском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Каталинском, Кизильском, Кунашакском, Нагайбакском, Октябрьском, Троицком и Чесменском районах. В ряде територий объявлен режим повышенной готовности.

Ограничено движение автотранспорта по Брединскому, Кизильскому, Карталинскому, Варненскому, Троицкому, Чесменскому, Октябрьскому, Агаповскому, Верхнеуральскому и Нагайбакскому районам.

Сейчас в регионе остаются без энергоснабжения примерно 30 тысяч человек. Сетевые компании еще ночью перешли на особый режим работы. Для усиления из Перми и Кунгура направлена бригада «МРСК Урала» и дополнительные единицы спецтехники. Восстановительным работам мешает непрекращающийся ветер. Несмотря на погодные условия, работы по восстановлению сетей продолжаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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