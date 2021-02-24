Южноуральцев просят воздержаться от поездок по региону

Южноуральцев просят воздержаться от поездок по области.

Как сообщили РИА «Новый День» в миндортрансе региона, в приемную министерства непрерывно поступают звонки от жителей области, желающих выехать на дорогу.

«В нашем регионе подобной ситуации не было с 2014 года (все мы помним неожиданный апрельский снегопад). Сейчас дорожная техника во всех муниципалитетах работает, мы просим вас дать нам время на ликвидацию последствий стихии. Воздержитесь, пожалуйста, от поездок до улучшения погоды! Берегите себя!» – призывают в ведомстве.

Напомним, движение по ряду региональных трасс закрыто до вечера. На федеральной магистрали М-5 «Урал» сейчас наблюдается затор возле поселка Тимирязевский из-за ДТП.

Челябинск, Павел Зварзин

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