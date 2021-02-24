На Южном Урале ожидаются 40-градусные морозы

В Челябинской области ожидаются 40-градусные морозы.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, грядущей ночью температура воздуха опуститься до минус 33 градусов, при прояснениях – до минус 40. В ночь на пятницу на всей территории области ожидается до минус 34, в горах и низинах – минус 40.

А днем начнет постепенно теплеть: 25 февраля – минус 20 (в низинах – до минус 23), но будет ветрено: ночью северный ветер будет дуть со скоростью 9 -14 метров в секунду, при порывах – до 20 метров в секунду, днем ветер сменится на юго-западный и при порывах будет достигать 14 метров в секунду.

26 февраля днем будет уже не ниже минус 18, ветер сменится на южный и ослабнет до 7 метров в секунду. А в субботу, 27 февраля, температура воздуха днем не опустится ниже минус 14, но снова пойдет снег – местами сильный.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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