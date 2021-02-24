25 февраля в школах Челябинской области отменили очные занятия

В школах Челябинской области отменили очные занятия – школьники будут учиться дистанционно.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве региона, большинство южноуральских муниципалитетов объявили об отмене очных занятий в школах 25 февраля. В их числе Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс.

Лишь в нескольких школах в отдельных муниципальных районах, где циклон к утру четверга отступит, 10-11 классы, возможно, завтра выйдут на учебу.

Однако коррективы в работу этих учебных заведений могут внести и морозы: сегодня ночью и завтра утром в регионе ожидается до минус 33 градусов Цельсия, а при прояснениях – до минус 40.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 24.02.21

Ограничение движения транспорта по южноуральским дорогам продлили до утра 25 февраля. / «Завинчивание гаек» в России: Кремль рискует получить обратный результат. / «Мы находимся на этапе перелома»: предсмертные конвульсии Pax Americana ведут к жесткой конфронтации. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»