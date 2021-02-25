Акция памяти Бориса Немцова в Челябинске все же состоится

В Челябинске все-таки состоится акция памяти Бориса Немцова.

Как уже сообщал «Новый День», 27 февраля – в день шестой годовщины убийства политика региональное отделение партии «Яблоко» собиралось провести Марш Немцова, однако городские власти мероприятие не согласовали, сославшись на неблагоприятную эпидобстановку. Организаторы акции подали в суд, однако Советский районный суд Челябинска встал на сторону чиновников. Но истец с вердиктом не согласился и обжаловал его в Челябинском областном суде. Апелляционная инстанция дело еще не рассмотрела, поэтому организаторы акции нашли альтернативный вариант.

«В эту субботу будет шестая годовщина убийства Бориса Немцова, а наша апелляционная жалоба с требованием согласовать марш-митинг еще не рассмотрена Челябинским областным судом, –рассказал лидер регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. – В связи с этим мы должны заявить альтернативную, но законную форму проведения акции памяти на случай отказа суда. Приглашаем всех на митинг в «гайд-парк». В соответствии с действующим законодательством мы имеем право проводить в специально отведенных местах (гайд-парки) без предварительного уведомления публичные мероприятия любой формы, если количество участников таких мероприятий не превышает 100 человек. В Челябинске одним из четырех гайд-парков является площадка на летней эстраде в парке Гагарина».

Организаторы акции заявили, что гарантируют участникам отсутствие проблем с законом.

Отметим, что акция памяти Немцова состоится в Магнитогорске – местные власти тоже не согласовали массовое мероприятие, тогда организаторы завили о намерении провести пикет.

Челябинск, Павел Зварзин

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