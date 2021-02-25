Старейшее педагогическое издание России выставляют на улицу

Редакция «Учительской газеты» может остаться без помещения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выселение редакции «Учительской газеты» из помещений в Ананьевском переулке в центре Москвы может состояться уже в ближайшие дни. Об этом сообщает telegram-канал «Учитель и около» со ссылкой на собственный источник в департаменте городского имущества столичной мэрии.

По данным авторов канала, у редакции старейшего педагогического издания страны истекает срок аренды помещения площадью около 1тысячи квадратных метров. Однако продлять его власти Москвы не горят желанием, предпочитая такой лакомый кусок продать. При этом якобы уже сейчас в редакции отключены некоторые коммуникации. «О своих проблемах «Учительская газета» в публичном пространстве молчит, похоже, рассчитывая решить вопрос кулуарно», – пишет канал.

«Учительская газета» является старейшим и самым влиятельным педагогическим изданием в России. Она была создана в 1924 году при активном содействии Надежды Крупской. В 1989 году выступила инициатором конкурса «Учитель года СССР». В настоящее время является соучредителем двух самых престижных педагогических конкурсов в стране – «Учитель года России» и «Лучшие школы России».

Челябинск, Виктор Елисеев

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