Частные перевозчики продолжают повышать стоимость проезда в Челябинске

Операторы, обслуживающие еще четыре маршрута в Челябинске, заявили о повышении цен.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления транспорта Челябинска, о грядущем повышении стоимости мэрию уведомили ООО «Сервис-Транс», ООО «Автобан» и ИП Деменюк С.А.

С 25 марта с 25 рублей до 28 рублей увеличится цена поездки на муниципальных маршрутах:

№19 «Чистопольская – Приборостроительная»;

№54 «ТК «Диско» – Александра Шмакова»;

№91 «ТК Молния – поселок Градский Прииск».

С 26 марта аналогичные изменения произойдут на муниципальном маршруте №56 «Железнодорожный вокзал – Чичерина».

Напомним, на сегодня известно о росте стоимости проезда на 25 маршрутах Челябинска, обслуживаемых частными перевозчиками.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.02.21

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