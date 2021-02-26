На южноуральских дорогах бросили полтысячи автомобилей

В Челябинской области третьи сутки борются с последствиями метелей, разгулявшихся в регионе 23 февраля. Особенно много проблем возникло с расчисткой дорог – проезд по ряду участков закрыт до сих пор.

Как сообщили РИА «Новый День» в южноуральском миндортрансе, серьезные помехи при расчистке создают брошенные на проезжей части автомобили.

Так с 23 февраля, с начала бурана, на дорогах южных районов Челябинской области было оставлено 437 автомобилей. 419 из них уже эвакуировано. Осталось еще 18: Осталось всего 18 машин:

Октябрьский район, 3 км от поселка Октябрьский – 3 машины (2 грузовые, 1 легковая);

Троицкий район, поселок Логовой – 12 машин (8 легковых, 4 грузовые);

Варненский район, село Бородиновка – 2 машины (грузовые);

Карталинский район, обход Карталы – 1 (грузовая).

Собственников просят забрать автомобилей брошенные автомобили.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 26.02.21

В Челябинской области продлили запрет на движение по ряду дорог (СПИСОК). / Большинство школьников Челябинска остаются дома. / Росстат «поймали»: реальная инфляция выросла гораздо больше, чем официальная. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»