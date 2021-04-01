В Челябинской области ожидаются сильные дожди, снег и ветер

В Челябинской области продлили экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 2 апреля в отдельных районах Южного Урала ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, в ночные часы на крайнем западе ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. «Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

При сильном ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров в жилье. «При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар», – рекомендовали в региональном ГУ МЧС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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