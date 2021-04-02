В выходные на Южный Урал придут НМУ

В Челябинской области объявили режим «черного неба».

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, с 3 по 5 апреля в регионе ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим с 6 часов 3 апреля до 11 часов 5 апреля режим НМУ первой степени опасности ожидается в Карабаше. С 20 часов 3 апреля до 11 часов аналогичное предупреждение будет действовать в Челябинске, с 20 часов 3 апреля до 6 часов 5 апреля – в Сатке и Коркино.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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