В мэрии Челябинска уточнили информацию о провале на улице Куйбышева

В мэрии Челябинска уточнили информацию о ЧП на улице Куйбышева.

Как уже сообщал «Новый День», там провалился внушительный кусок асфальта на подъезде к автоцентру «Корея Авто».

«Произошел провал коллектора на территории, прилегающей к проезжей части (собственник инженерных сетей – МУП «ПОВВ»), – пояснили в администрации города. – В связи с этим комитетом дорожного хозяйства ограничено движение по одной полосе, есть вероятность, что участок разрушения может быть больше».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 05.04.21

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