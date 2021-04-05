В мэрии Челябинска уточнили информацию о провале на улице Куйбышева

В мэрии Челябинска уточнили информацию о ЧП на улице Куйбышева.
Как уже сообщал «Новый День», там провалился внушительный кусок асфальта на подъезде к автоцентру «Корея Авто».
«Произошел провал коллектора на территории, прилегающей к проезжей части (собственник инженерных сетей – МУП «ПОВВ»), – пояснили в администрации города. – В связи с этим комитетом дорожного хозяйства ограничено движение по одной полосе, есть вероятность, что участок разрушения может быть больше».
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 05.04.21
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