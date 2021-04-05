На северо-западе Челябинска образовался большой провал

В Челябинске после схода снега провалился внушительный кусок асфальта: по словам очевидцев яма составляет несколько метров в длину и ширину.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло на улице Куйбышева на подъездной территории к авто-центру «Корея Авто». Провалившийся участок огородили, в целях безопасности закрыли и одну из полос расположенной рядом дороги.
По предварительной версии, ЧП произошло из-за размытия грунта.
Любопытно, что сегодня на аппаратном совещании в мэрии об этом инциденте даже не упомянули.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 05.04.21
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