Жильцов дома рядом с провалами на северо-западе Челябинска попросили покинуть квартиры

Жильцов дома №7 по улице Куйбышева попросили покинуть свои квартиры.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 5 апреля напротив дома – у здания центра «Корея Авто» (Куйбышева 2-б) провалился асфальт. Место обрушения напоминало большой кратер.

А в ночь на пятницу провал образовался уже на дороге – ближе к жилой десятиэтажке. Часть жителей решила, что существует угроза обрушения и покинула дом еще утром. А через некоторое оставшихся попросили на время покинуть квартиры и даже предложили жилье маневренного фонда тем, кому некуда идти.

Жильцы считают, что угроза обрушения существует. В мэрии заявляют: людей попросили на время переехать так как из-за постоянно работающей у провалов техники в доме шумно. Однако ответственно заявить, что никакой угрозы дому нет, чиновники не берутся. Но настаивают: рядом с домом ведутся стандартные аварийно-восстановительный работы.

«По адресу Куйбышева – 7 произошло проседание грунта вследствие разрушения железобетонного коллектора канализации диаметром 900 мм, – сообщают в администрации города. – Аварийно – восстановительные работы продолжаются. Ведётся постоянный мониторинг состояния грунта возле МКД. Подвальные помещения МКД находятся в сухом состоянии.

В связи с высоким уровнем шума и вибрацией от работающей техники жителям дома предложен маневренный фонд. Все необходимые ресурсы и техника для восстановительных работ имеются в наличии. Производится устранение обводнения котлована путём прокладки временного канализационного коллектора. Работы ведутся круглосуточно.

В данный момент течь воды локализована, установлен временный коллектор».

Между тем, по факту коммунального ЧП проверку начала прокуратура. «Будет дана оценка исполнению требований законодательства со стороны ответственных должностных лиц в части содержания и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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