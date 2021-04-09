Дом тряхнуло: на северо-западе Челябинска образовался еще один провал

Одна из улиц северо-запада Челябинска рискует «уйти под землю»: там один за другим образуются провалы.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, очередной инцидент произошел минувшей ночью – и снова на улице Куйбышева. Жители дома №7 заявили, что ближе к полуночи здание тряхнуло так, что многие подумали о землетрясении. Но оказалось, что это «шалит» коммунальная инфраструктура.

«В связи с обвалом покрытия проезжей части на канализационном коллекторе по улице Куйбышева в районе дома № 7 силами МУП ПОВВ» и ООО «Строймеханизация» было перекрыто движение на участке от улицы Чайковского до улицы Косарева, – рассказали в администрации города. – Просим граждан учесть маршрут передвижения».

Фото пресс-службы администрации Челябинска

Отметим, что 4 дня назад, 5 апреля, провал – гораздо больший – образовался рядом с центром «Корея Авто» (Куйбышева 2-б). Это как раз через дорогу от дома №7. Коммунальщики заявили, что всему виной морозы: почва под коммуникациями промерзла, а потом оттаяла, грунт сместился , «что привело к излому коллектора».

Челябинск, Павел Зварзин

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