Южноуральцам предложили заплатить за подключение к газоснабжению 28 миллионов рублей

Жителей Кыштыма возмутил многомиллионный счет за подключение к газовой трубе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», АО «Газпром газораспределение Челябинск» оценило возможность подключению к системе газоснабжения в 28 миллионов рублей. Об этом возмущенные жители Кыштыма рассказали в сообществе «Текслер, помоги!».

«Газпром» навязывает строительство газораспределительной трубы высокого давления для ликвидации дефицита газа в городе за наш счет, мы не намерены оплачивать то, что должен платить «Газпром» из своего заложенного бюджета. Нам нужен договор на подключение к ближайшей сети газораспределения, а нам выставлен счет на 28 миллионов 323 тысячи 142,65 рубля за технологическое присоединение объектов капитального строительства», – рассказали южноуральцы.

Впрочем, это не первый случай запредельных счетов. В компании «Газпром газораспределение Челябинск» объясняют это необходимостью соблюдения формальностей: возможностей подключения к действующим сетям газоснабжения новых потребителей в Кыштыме нет, но по закону компания обязана предложить заявителю вариант подключения. В данной случае это возможно лишь после строительства новой ветки.

При этом «Газпром» не занимается газоснабжением в Челябинской области – с 2013 года южноуральцы получают газ от компании «Новатэк», «Газпром» отвечает лишь за его транспортировку. Но последняя не считает возможным инвестировать в развитие сетей, которые ей не принадлежат.

Интересно, что аналогичная история уже случалась в Кыштыме в январе прошлого года. Тогда мужчине предложили вариант стоимостью 17 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.04.21

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