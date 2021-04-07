В Челябинске детскую офтальмологию собираются перевести в переполненную ЧОДКБ

Отделение детской офтальмологии готовят к переносу на базу испытывающей нехватку площадей ЧОДКБ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже в ближайшее время детское офтальмологическое отделение, расположенное в настоящее время в областной клинической больнице №3, может быть закрыто. Об этом заявил главврач учреждения Михаил Вербитский.

«Офтальмологию будем переводить, потому что мы оказываем помощь, но всегда есть проблема с консультацией, с детским оборудованием, и мы переводим все детское в областную клинику, где все это есть», – рассказал руководитель ОКБ №3.

Интересно, что это заявление он сделал в ходе круглого стола, посвященного ситуации, сложившейся в результате закрытия в ОКБ №3 отделения детской урологии.

Это направление было перенесено в Челябинскую детскую областную клиническую больницу при активном содействии регионального министерства здравоохранения и руководства ЧОДКБ. Однако на круглом столе, инициированном Общественной палатой РФ, стало известно, что еще до переезда урологии учреждение уже испытывало дефицит площадей.

Противники закрытия отделения урологии уверены, что его перенос в ЧОДКБ связан со стремлением областных властей продавить строительство нового корпуса детской больницы на территории Челябинского городского бора. По стечению обстоятельств, в реализации этого проекта принимают участие компании, связанные с семейством Вайнштейнов, с которыми Михаила Вербитского связывает давняя дружба.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.04.21

«Инагентам вход запрещен»: Госдума приняла новый ограничительный закон об участии в выборах. / «Мы уже «приплыли», коллеги!..» «Единая Россия» в Госдуме не поддержала отмену ЕГЭ. / Южноуральский минздрав сделал больных детей заложниками скандальной стройки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»