В Челябинске начинается реконструкция набережной рядом с РК «Мегаполис»

В Челябинске начинается реконструкция набережной между улицей Красной и Свердловским проспектом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас территория вдоль развлекательного комплекса «Мегаполис» представляет собой автомобильный проезд. Его собираются превратить в прогулочную зону длиной 430 метров.

Работы начнутся на следующей неделе. По информации мэрии, все строительные работы и монтажные работы планируется завершить к 1 июля, озеленить участок – к 1 августа (предполагается высадить 2,5 тысячи кустарников и многолетников, а также пару десятков деревьев). На проект в текущем году потратят 50 млн рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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