Продукты в Челябинской области подорожали более чем на 7 процентов

Инфляция в Челябинской области по итогам I квартала 2021 года составила 5,53% к соответствующему периоду прошлого года.

Как сообщили РИА «Новый День» в Контрольно-счетной палате региона, больше всего цены увеличились на продовольственные товары – плюс 7,52%. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 5,63%. Услуги подорожали на 2,92%.

Ранее отмечалось, что оборот розничной торговли по итогам первых двух месяцев текущего года вырос в регионе на 2,8%, а рост объема платных услуг составил 2,2%. Если посмотреть на эти данные с учетом инфляции, то получается, что покупательная активность южноуральцев не увеличивается – просто растут цены на необходимые товары и услуги.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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