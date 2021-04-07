Южноуральцы стали больше тратить в магазинах и сфере услуг

Челябинская область стала единственным регионом Урала, демонстрирующим рост оборота розничной торговли и объема платных бытовых услуг. Правда, тратят в этих сферах южноуральцы практически меньше всех в округе.

Как сообщили РИА «Новый День» в Контрольно-счетной палате Челябинской области, оборот розничной торговли по итогам первых двух месяцев текущего года вырос в регионе на 2,8%, рост объема платных услуг составил 2,2%. В остальных субъектах Урала зафиксированы отрицательные значения по данным показателям. Так, соседняя Свердловская область сократила оборот розницы на 13,2%; Пермский край – на 6,5%.

Однако если анализировать оборот розничной торговли на душу населения, то Челябинская область оказывается в конце списка. Например, в Тюменской области этот показатель составляет 44 тысячи 852 рубля, в Свердловской – 39 тысяч 809 рублей, в Башкирии – 36 тысяч 367 рублей, а в Челябинской области – 28 тысяч 399 рублей. Меньше только в Курганской области.

Ранее эксперты отмечали, что траты южноуральцев в период пандемии сократились не стол значительно, как у соседей, потому, что доходы в Челябинской области и так невелики, и люди и до эпидемии тратили деньги, в основном, на самое необходимое. А рост первых двух месяцев можно объяснить не оживлением спроса, а ростом цен.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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